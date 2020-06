Exclusief voor abonnees "60% Belgische renners levert 20-40% loon in" 06 juni 2020

00u00 0

De coronacrisis treft het Belgische wielerpeloton in de portemonnee. Dat leert Sporza uit een georganiseerde enquête bij 89 eliterenners. 57 daarvan (of 64%) heeft geantwoord. Van die respondenten moest 60% zo'n 20 à 40% van zijn maandinkomen inleveren. Dat is niet niks. Maar het staat toch ver af van de berichten van 70 (Bahrain-McLaren) tot 80% (CCC) die ons bij het begin van de lockdown bereikten.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen