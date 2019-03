€ 60.500 voor fles wijn op Limburgse veiling 25 maart 2019

00u00 0

Een exclusieve veiling in het wijnkasteel van Genoelselderen (Riemst) heeft gistermiddag enkele wereldrecords opgeleverd. Zo ging een magnumfles Romanée-Conti Grand Cru uit 2005 onder de hamer voor 60.500 euro. Het bod liep binnen via de telefoon. Zelfs als de koper ter plekke geweest was, had hij de betreffende wijn niet mee naar huis kunnen nemen: er werd enkel een foto getoond van de fles. Het duurste lot - twaalf flessen witte wijn - leverde 70.000 euro op. "Doorheen de dag kregen we ongeveer 120 mensen over de vloer - uit België, maar ook de VS, Oekraïne en zelfs Hongkong", klinkt het. De veiling trekt nu verder naar Singapore en Amsterdam. Alles samen worden 130.000 flessen aangeboden: de hele inboedel van de failliete Wijnmakelaarsunie uit Diepenbeek. (BVDH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen