Exclusief voor abonnees "6.700 euro kwijt" Miami Rose (28) 29 juni 2019

00u00 0

De 28-jarige Miami Rose kwam samen met vier vrienden speciaal uit Londen voor Vestiville. "We spendeerden samen zo'n 6.000 pond (6.700 euro, red.): aan tickets - we boekten het exclusieve vip-pakket - en verblijf. We keken er zo naar uit, naar de optredens van Cardi B, Meek Mill, Tory Lanez... Wat nu? Terugkeren naar Londen wellicht. De op de website zo fantastische en luxueuze 'vip-villa' die we boekten, blijkt ook niet meer dan een aftands vakantieverblijf. Of we ons geld ooit zullen terugzien? Geen idee. Een busje bracht ons nog wel tot aan het festivalterrein, maar hoe we hier ooit weer wegraken?" (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis