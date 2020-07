Exclusief voor abonnees "59, 60 of 61? Boeit me niks" 01 juli 2020

00u00 0

Een halfuur voor ons gesprek kreeg Geert Hoste nog telefoon van een vriend die pas een slechte diagnose te horen kreeg. "Nog maar eens een bewijs dat je gezondheid alles is. Dat ik mijn 60ste verjaardag gehaald heb, maakt me heel blij. Maar of er nu een verschil is tussen 59, 60 of 61? Nee, ik ben daar niet mee bezig." Vieren doet hij vandaag kleinschalig en gezellig thuis in zijn bubbel. Met zijn vrouw Veronique Puts (schrijfster en columniste bij 'Dag Allemaal') en hun twee poezen. "Een lekkere taart als maaltijd en mijn peetkinderen die in de namiddag langskomen en 'happy birthday' zingen: meer moet dat niet zijn. Ik ben graag op mijn gemak. Een groot feest gaat nu niet, maar dat is niet erg. Dat is sowieso niets voor mij. Ik word de laatste dagen overladen met cadeaus die mensen me toesturen. Van een boeket met 60 rozen tot snoep, een stripverhaal op 60 exemplaren en tassen met foto's van onze katten op: héél fijn."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen