€589 en deze knuffelrobot doet je makkelijker inslapen

Slapeloze nachten? Knuffelrobot Somnox helpt je binnenkort in te slapen. Somnox is een uitvinding van vier Nederlandse studenten van TU Delft in samenwerking met beddenfabrikant Auping. De intelligente robot is een zacht boonvormig kussen dat je vasthoudt tijdens het slapen. Het kussen registreert je ademhaling en hartslag en produceert geluiden, kleuren en bewegingen om je sneller in slaap te doen vallen. Het project werd vorig jaar gelanceerd via Kickstarter en haalde intussen voldoende budget binnen om het te lanceren. Vanaf juli zou de knuffelrobot ook in België te verkrijgen zijn, voor de prijs van 589 euro. (ND)

