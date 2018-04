€ 58 boete Fietser inhalen= 26 april 2018

00u00 0

58 euro voor het inhalen van een fiets. Voor velen een onbekende boete, maar wel een bekend manoeuvre in de Gentse binnenstad, waar de komende weken weer twee nieuwe fietsstraten openen. De eerste controleactie zal gebeuren tussen 7 en 27 mei, zo heeft burgemeester Daniël Termont (sp.a) aangekondigd in de gemeenteraad. De stad Gent zal met grote waarschuwingsborden automobilisten duidelijk maken dat ze fietsers niet mogen inhalen, de fietser mag de hele rechterhelft van de rijbaan gebruiken. Die borden zullen eerst bij elke nieuwe fietsstraat te zien zijn, erna volgen de oudere. Er bestaat al een officieel bord voor de fietsstraat, maar dat is niet duidelijk genoeg. (DJG)