€55 miljoen: recordlading heroïne in schip uit Iran 21 juni 2018

De douane heeft vorige maand een recordhoeveelheid heroïne onderschept in de Antwerpse haven. In een container met een mineraal dat bestemd was voor een bedrijf in Kontich zat ruim 945 kilo verstopt. De drugs hebben een straatwaarde van 55 miljoen euro. Naar aanleiding van de vangst werden twee verdachten aangehouden. "De lading kwam uit Iran", zegt het parket van Antwerpen. "De bewuste container werd na onregelmatigheden op de scan onderworpen aan een grondigere controle. Naar aanleiding hiervan konden 57 zakken worden aangetroffen van telkens ongeveer 15 kilogram heroïne." (PLA)