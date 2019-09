Exclusief voor abonnees +54% Meer leerlingen combineren studie met praktijk 25 september 2019

Exact 747.143 leerlingen lopen dit jaar school in het katholiek onderwijs, 4.400 meer dan vorig schooljaar. Duaal leren wordt nu ook officieel ingevoerd, na drie jaar proefdraaien. Daarbij volgen de leerlingen niet alleen theorie op school, maar doen ze tegelijk ervaring op in een bedrijf. Het aantal leerlingen dat een duale opleiding volgt, stijgt met 54% van 398 naar 611. Wellicht als gevolg hiervan daalt het aantal leerlingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs: van de 611 leerlingen die een duale richting volgen, zitten er 438 in het gewoon voltijds onderwijs, 113 in het deeltijds beroeps en 60 in het buitengewoon onderwijs.

