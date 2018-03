€509 miljoen 20 maart 2018

Dat is de omzet die Thalys heeft geboekt, en het is de eerste keer dat de hogesnelheidstreinoperator de kaap van een half miljard doorbreekt. Thalys zag het aantal reizigers vorig jaar met 7% aandikken tot 7,2 miljoen euro en kon de omzet met 11% laten toenemen. De groei is te danken aan een heropleving van het toerisme en het gunstigere klimaat. Zelf heeft Thalys daarop ingespeeld door de verbindingen van Brussel en Parijs naar Amsterdam te versterken en de Duitse route uit te breiden met een vijfde heen-en-terugreis per dag tot Essen.

HLN