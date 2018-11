"-5° en weinig wind, dan kan stroom uitvallen" 29 november 2018

00u00 0

De dreiging van een mogelijk stroomtekort blijft maar de kop opsteken. Ditmaal trekken de Europese hoogspanningsnetbeheerders aan de alarmbel. Bij gemiddelde dagtemperaturen onder de -5 graden én als het ook nog eens amper waait, zou in ons land de elektriciteit kunnen uitvallen in de derde week van januari, zo blijkt uit simulaties. Gelukkig is de kans dat die klimatologische situatie zich voordoet klein, voorspelt het KMI. Januari en februari zijn normaal de meest winderige maanden en ze tellen gemiddeld minder dan één dag 'strenge vorst'. Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, stipt aan dat veel afhangt van de vraag of Doel 2 en 4 in december, en Tihange 3 in januari effectief weer in dienst genomen kunnen worden. Eerder kondigde Elia al aan dat de situatie in de eerste twee maanden van 2019 mogelijk 'moeilijk' wordt. "Bij een koudeprik en een verminderde productie van windenergie dreigen we voor de import van onze elektriciteit in concurrentie te moeten gaan met Frankrijk, een land dat een heel belangrijke leverancier is maar bij aanhoudende koude óók aangewezen is op invoer", zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. "Dat kan tot een gespannen situatie leiden." (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN