€ 5,7 miljoen Albert Heijn krikt Belgische winst fors op 26 juli 2018

De nettowinst van Albert Heijn in België is vorig jaar met 40,5% aangedikt tot 5,7 miljoen euro, dankzij lagere kosten en betere aankoopvoorwaarden, zo blijkt uit het jaarverslag. Want de omzet daalde licht, met 4% tot 364 miljoen euro. Dat komt niet onverwacht. Albert Heijn heeft vorig jaar zeven winkels moeten afstoten zodat de fusie tussen moederbedrijf Ahold en Delhaize Groep groen licht kreeg. Intussen blijft het de vraag welke plannen het moederbedrijf heeft met Albert Heijn in ons land. De keten opent nog steeds nieuwe winkels en blijft zo de concurrentie met Delhaize aangaan. Pas volgend jaar komt daarover uitsluitsel.

