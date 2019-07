Exclusief voor abonnees € 49.250.000 heeft Boris Becker nog nodig 13 juli 2019

Meer dan 80 trofeeën, medailles, horloges en foto's uit de carrière van de Duitse tennislegende Boris Becker (51) hebben 750.000 euro opgeleverd. De Duitser werd gedwongen zijn spullen te veilen om zijn schuldeisers af te betalen. Toch is het bijeengehaalde bedrag maar een fractie van de geëiste 50 miljoen euro. Een replica van de zilveren beker van de US Open uit 1989 leverde het meest op: liefst 167.000 euro. Becker won in zijn carrière 49 toernooien en verdiende ruim 20 miljoen euro. Toch werd hij in 2017 door de Londense rechtbank failliet verklaard.