Exclusief voor abonnees "475.000 à 480.000 euro moet zeker haalbaar zijn" Jouw huis geschat 08 juni 2019

00u00 0

De bewoners: Kurt Ackaert (47), Nathalie Rombout (42) en de kinderen Ella (3) en Romy (11).

De woning: Deze villa in Franse stijl met drie slaapkamers en een badkamer is gebouwd in 1969. De bewoonbare oppervlakte bedraagt ongeveer 250 m² en het huis staat op een groot stuk grond van 1.050 m². Eigenaar Kurt voerde heel wat renovatiewerken uit en zorgde voor opvallend meer comfort met onder meer een mancave, zwembad en wellness.

Locatie: Zeebrugge

Oorspronkelijke prijs: De eigenaar kocht dit huis in 2002 voor 230.000 euro

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis