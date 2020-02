Exclusief voor abonnees "450.000 euro goede vraagprijs om te starten" JOUW HUIS GESCHAT 22 februari 2020

De eigenaars: Davy Schuurmans, zijn vrouw Ans Billen (beiden 44) en de kinderen Idse (16) en Jitte (13)

De woning: Davy en Ans bouwden hun woning grotendeels zelf en deden daar zo'n vier jaar over. Het is een erg ruim huis met een bewoonbare oppervlakte van 330 m² op een perceel van 1.300 m². Er zijn maar liefst vijf slaapkamers, waarvan verschillende over een wastafel of douche beschikken, twee badkamers, een veranda... Los van de woning zijn er een garage en carport, vergaderruimte, zwembad, jacuzzi en sauna. Een paar jaar geleden verhuisde het gezin voor het werk en sindsdien wordt de woning gebruikt als buiten-verblijf en voor vakantieverhuur.

Locatie: Heers (Limburg)

Budget: De prijs voor de grond bedroeg 30.000 euro. Om het huis te bouwen werd 88.000 euro geleend. Door al het doe-het-zelven wordt de totale investering op 160.000 euro geschat.

