"43 pinten per man: da's niet genoeg, hé"

Move over, Coca-Cola Light-man. Milo (21) uit het Oost-Vlaamse Landegem is pas een echte vent. "Ik ben hier met mijn vrienden uit de Chiro", puft hij. "We hebben driehonderd blikjes bier bij, voor mezelf en zes kameraden. Dat zijn er 43 per persoon voor vier dagen Pukkelpop. Het zal niet genoeg zijn, hoor. Volgens onze berekeningen zullen we de laatste dag droog staan. We hadden nochtans een steekkarretje mee, maar dat mocht niet mee naar binnen. Dan moeten we onze voorraad maar zo dragen", lacht hij. (DBJ)

