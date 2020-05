Exclusief voor abonnees "40% meer Zweedse balletjes verkocht" Ikea 16 mei 2020

Zowel bij Action als bij Ikea stonden er maandag lange rijen gegadigden, lang voor de winkels openden. Die rijen zijn al een stuk korter geworden en bij sommige vestigingen zelfs weg. Uiteraard waren beide ketens tevreden over de toeloop. "Toch hadden we minder klanten, maar per klant werd er wel meer gekocht", zegt Colombine Nicolay van Ikea. "We hebben meer sofa's, kasten, bureaus en bureaustoelen verkocht. Spullen voor de tuin en het terras deden het ook erg goed. Onze restaurants zijn nog dicht, maar in de Swedish Food Market zijn 40% meer balletjes verkocht ten opzichte van vorig jaar."

