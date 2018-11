'40-45' verlengd tot oktober 2019 20 november 2018

00u00 0

De oorlog woedt nog even voort in het Pop-Up Theater in Puurs, want de spektakelmusical '40-45' wordt verlengd tot oktober volgend jaar. Gisteren maakte Studio 100 bekend dat er momenteel al meer dan 440.000 tickets de deur uit zijn. Daarmee is '40-45' de meest succesvolle Vlaamse musical ooit. Omdat de vraag naar tickets blijft aanhouden, heeft Studio 100 beslist om de productie nogmaals te verlengen. Momenteel zijn er shows gepland tot 20 oktober 2019, meer dan een jaar na de lancering op 7 oktober 2018. "Voor een Vlaamse musical is dat een ongezien aantal. Het is dan ook het publiek dat beslist hoelang deze voorstelling blijft lopen", klinkt het bij Studio 100. Vanaf 2019 zullen ook James Cooke en Laura Tesoro hun opwachting maken in de productie. James wisselt zijn rol af met Jonas Van Geel. Laura kruipt afwisselend met Nathalie Meskens en Clara Cleymans in de huid van Sarah. Tijdens de zomermaanden juli en augustus neemt de musical vakantie, in september gaan ze weer spelen. Eerder werd al aangekondigd dat de K3-shows in april ook voor een korte onderbreking zullen zorgen. (KD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN