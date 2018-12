'40-45' verlengd tot december volgend jaar 27 december 2018

2018 is nog niet eens voorbij en Studio 100 kondigt nu al aan dat hun spektakelmusical '40-45' gespeeld wordt tot in december vólgend jaar. De zoveelste verlenging al. Een half miljoen tickets zijn intussen verkocht - ongezien in ons land. "Elke dag worden er nog kaartjes besteld. Zolang er vraag is, blijven we spelen", klinkt het bij Studio 100. "Dat kan omdat we een eigen pop-up-theater hebben gebouwd. Hadden we zalen op voorhand moeten vastleggen, dan kan zoiets niet - met '14-18' was dat bijvoorbeeld het geval." James Cooke, die vanaf 2 januari de rol van Jonas Van Geel deels overneemt, is er ondersteboven van. "Het einde is nog láng niet in zicht. En terecht." (JOBG)