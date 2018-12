€4,7 miljoen verbeurdverklaard na drugssmokkel uit Marokko en Latijns-Amerika 18 december 2018

00u00 0

Een twaalfkoppige bende heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot 30 maanden gekregen voor internationale drugssmokkel. De beklaagden brachten tussen 2007 en 2010 vanuit Marokko hasj naar België en Nederland. Cocaïne werd overgevlogen uit Latijns-Amerika en was bestemd voor Italië, Noorwegen en Londen. In totaal brachten de speurders 13 drugstransporten en 5 geldtransporten van telkens enkele honderdduizenden euro's in kaart. Omdat de zaak bijzonder lang aansleepte, legde de rechtbank de betrokkenen milde straffen op. Zwaarder zijn de verbeurdverklaringen, die in totaal oplopen tot ruim 4,7 miljoen euro. Slechts 10% van dat bedrag zullen de beklaagden effectief moeten betalen. (SDVO)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Marokko

Italië

België

Noorwegen

Nederland

Londen

Latijns-Amerika

misdaad