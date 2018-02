€4,34 miljoen boetes door Gents circulatieplan 27 februari 2018

Het veelbesproken Gentse circulatieplan heeft in negen maanden tijd voor 78.976 boetes gezorgd. Die zijn goed voor ruim 4,34 miljoen euro inkomsten voor de stad. In Gent staan 31 camera's opgesteld die 'knips' in de stad en het autovrij gebied controleren. Opvallend is dat automobilisten massaal voorbij die camera's blijven rijden. In december liepen er nog 13.400 automobilisten tegen de lamp - een record. "Die knips zijn niet duidelijk genoeg aangeduid. Ze zijn wel in het rood ingekleed, maar veel automobilisten beseffen niet dat ze iets verkeerds doen", zegt oppositielid Van Renterghem (N-VA). Schepen van Mobiliteit Watteeuw (Groen) bekijkt op welke manier ze de knips duidelijker kunnen maken. (EDG)

