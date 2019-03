Exclusief voor abonnees "3D-foto's tonen dat afbraakwerken doordacht gebeurden" HUIZEN TE KOOP | VIRTUEEL GERENOVEERD 30 maart 2019

00u00 0

LIMBURG LEOPOLDSBURG € 110.000

"Het spreekt voor zich dat een fraai gepresenteerd huis veel meer kans maakt om verkocht te geraken. Alleen is het niet altijd gemakkelijk om een woning die opgefrist of gerenoveerd moet worden aantrekkelijk voor te stellen. Met vastgoedstyling lukt dat aardig, maar dan nog zullen heel veel kandidaat- kopers er niet in slagen om door de bestaande toestand heen te kijken. 3D-visualisaties bieden hen wél een blik in de toekomst en zulke foto's hebben dan ook een grote overtuigingskracht. Net daarom begrijp ik niet goed waarom er nog zo weinig huizen op de markt worden gebracht met een mix van bestaande en toekomstige beelden. Zeker omdat immokantoren me bevestigen dat die aanpak de verkoop aanzienlijk versnelt."

