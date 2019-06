Exclusief voor abonnees € 38 Boete voor wie rookt in parijs park 01 juni 2019

In 52 parken en publieke tuinen in Parijs - goed voor 10% van de groene ruimte in de Franse hoofdstad - is een rookverbod ingesteld. Wie op heterdaad betrapt wordt, krijgt een boete van 38 euro. Het verbod geldt vanaf 8 juni. De grootste parken, zoals Jardin du Luxembourg, staan niet in de lijst.