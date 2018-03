€359,8 miljoen 02 maart 2018

Biotechbedrijf Argen-X zat eind vorig jaar nog met 359,8 miljoen euro in kas. De opbrengst van de beursintroductie op Nasdaq, goed voor 304,7 miljoen, droeg daar het merendeel aan bij. Ter vergelijking: eind 2016 had Argen-X slechts 96,7 miljoen euro cash. Het biotechbedrijf kan dus nog even verder met zijn experimenten. In december bleek nog dat de tweede testfase voor het kandidaat-geneesmiddel ARGX-113 veelbelovend verloopt. Het afgelopen jaar besteedde Argen-X 51,7 miljoen euro. Samen met de kosten voor de beursnotering en tegenvallende wisselkoerseffecten, deed dat het nettoverlies oplopen tot 28 miljoen. Vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen van partners deden de omzet verdubbelen tot 41,3 miljoen.

