Als Belgische vrouwen op restaurant gaan, geven ze daar gemiddeld 34,75 euro voor uit. Dat is meer dan andere Europese vrouwen: enkel in Zwitserland ligt de gemiddelde uitgave hoger. Daar geven vrouwen 42,83 euro uit voor een diner. Dat blijkt uit cijfers die The Fork, het platform voor restaurantreserveringen in Europa, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag uitbrengt. Franse vrouwen prijken met 31 euro op drie, Nederlandse vrouwen geven gemiddeld 30,67 euro uit. Vooral de Franse keuken is populair bij ons. 24% geeft er de voorkeur aan, gevolgd door Italiaans (13%) en Belgisch (11%).