"€ 315.000 is absolute minimum"

Jouw huis geschat 06 april 2019

De mening van de makelaar:

"In de loop der jaren is deze straat een stuk drukker geworden, maar daar merk je binnen in de bel-etage nauwelijks iets van", zegt makelaar Gert Toye. "Er wordt niet zo snel gereden en er is ook dubbele en akoestische beglazing. Dat helpt enorm. Ook sommige andere elementen zijn al vernieuwd, wat er een aangename woning van maakt." "De verwarmingsinstallatie is nog niet onder handen genomen, maar de stookolieketel is zo'n oerdegelijk model dat wel honderd jaar meegaat. Een nieuwe plaatsen is in mijn ogen de investering niet echt waard, tenzij je wil inzetten op het klimaat. Het huidige verbruik is met 1.700 liter per jaar ook laag, wat niet ongebruikelijk is in een rijhuis."

