€300 per dag verdient 12-jarige dealer

In het Henegouwse Marchienne-au-Pont is een 12-jarige jongen opgepakt voor het dealen van drugs. Het Marokkaanse kereltje, dat illegaal in ons land verblijft, had 40 gram cocaïne en 275 heroïne op zak - goed voor een straatwaarde van zo'n 10.000 euro. Hij verdiende naar eigen zeggen 300 euro per dag. Het boefje rende weg zodra hij doorhad dat inspecteurs hem in de gaten hielden. De agenten konden hem echter snel oppakken en ontdekten tijdens het fouilleren 69 bolletjes coke, 130 bolletjes heroïne en een boel cash. Het kind is van zijn vrijheid beroofd en in handen van het jeugdparket van Charleroi. Wie de drugs aan de jongen bezorgde en hem vroeg om die te verkopen, is nog niet bekend.