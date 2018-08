"30 punten moeten volstaan" GUYOT 04 augustus 2018

Cercle Brugge begon vorige week met een gelijkspel op Sint-Truiden. Die marstabel wil coach Laurent Guyot aanhouden. "Als we 30 punten kunnen puren uit de 30 wedstrijden van de reguliere competitie, dan zou dat moeten volstaan om ons te handhaven", berekende de Franse opleidingscoach van groen-zwart. "Maar in een aantal thuis-wedstrijden kunnen we voluit op winst mikken om een bonus op te bouwen. De partij tegen Lokeren is er zo één, tegen een ploeg die ik in dezelfde categorie situeer als wij. Ik ging hen tegen Genk bekijken met mijn assistenten, maar dat was absoluut geen referentie voor de waarde van Lokeren." (LUVM)