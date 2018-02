€30 miljoen erfenissen niet opgeëist 21 februari 2018

De Belgische staat heeft vorig jaar een recordbedrag van 30,2 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen geïnd. Dat zegt de FOD Financiën. In 2016 ging het nog om 14,9 miljoen euro. Er kan beslag gelegd worden op een erfenis als er geen erfgenaam is of als die de nalatenschap weigert. Er geldt een periode van 30 jaar waarin de erfenis alsnog opgeëist kan worden. De staat betaalt wel successierechten aan de gewesten: 5,4 miljoen in 2017.