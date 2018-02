€30.000 voor Van der Poel, Cant krijgt €6.000 19 februari 2018

Mathieu van der Poel voerde zaterdag tijdens de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke een nieuwe onemanshow op. Ondanks een slechte start en een valpartij halfweg koers soleerde de Europese kampioen naar de zege. Op die manier zette Van der Poel zijn eindzege nog wat extra in de verf. Tim Merlier finishte als tweede, Michael Vanthourenhout maakte de top drie compleet. Als eindwinnaar van de Superprestige mocht Van der Poel tijdens de slotshow een cheque van 30.000 euro in ontvangst nemen. Dat is het vijfvoudige van Sanne Cant, eindlaureate bij de dames na een spannend duel met de Nederlandse Maud Kaptheijns. 6.000 euro dus voor de wereldkampioene uit Lille, 2.000 euro meer dan de winnaar bij de beloften: Sieben Wouters. Tot slot kreeg eindwinnaar bij de junioren Tomas Kopecky een Ridley-fiets ter waarde van €4.699. Leuke anekdote: die laatste had de eindzege niet verwacht en nam daarom geen kostuum mee naar Middelkerke voor de slotshow. Ryan Kamp was vooraf de gedoodverfde winnaar, maar door een achtste plek verspeelde hij alsnog de eindzege. En aangezien eindwinnaars aanwezig moesten zijn tijdens de prijsuitreiking, leende Kamp zowaar zijn kostuum uit aan Kopecky. (XC)

