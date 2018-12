€30.000 euro voor privéconcert Niels Destadsbader 13 december 2018

Ook bij ons zetten BV's zich in voor de goede zaak. Zo staat de teller van Niels Destadsbaders actie nu al op 30.000 euro. De zanger veilt op tweedehands.be een akoestisch privéconcert in een luchtballon voor twee personen. De volledige opbrengst gaat naar Boven De Wolken, een vzw die ervoor zorgt dat sterrenouders een blijvende fotoherinnering ontvangen van hun doodgeboren baby. Niels lanceerde de veiling vorige week bij de release van zijn nieuwe single 'Vlinders in haar buik'. Dat liedje schreef hij voor zijn broer en schoonzus die zelf problemen hebben gehad om een kindje te krijgen. "Niet alleen om troost te bieden, maar ook om hoop te geven. Mijn broer is ondertussen de trotse papa van Georges en ik ben zijn peter", zegt Niels. Nu wil hij iets doen voor alle vrijwilligers van Boven De Wolken, zodat ze in de toekomst nog veel foto's kunnen maken. "Ik hoop dat er zoveel mogelijk geld ingezameld wordt", zei Niels vorige week nog bij de opening van zijn veiling. Dat hoogste bod van 30.000 euro kan al tellen, maar het kan nóg meer worden. Bieden kan nog tot vrijdag op tweedehands.be. Om 20 uur loopt de veiling af. Meer info op www.bovendewolken.be. (JOBG)

