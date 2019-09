Exclusief voor abonnees "3-0 moest afgekeurd worden" 16 september 2019

Net voor de pauze valt de bal in de kluts voor de voeten van Laurent Depoitre, die de derde Gentse treffer scoort. Bij die fase raakt de bal duidelijk de hand van Depoitre. De VAR van dienst, Erik Lambrechts, grijpt niet in. Onterecht, aldus onze huisref Tim Pots: "Wanneer een aanvaller de bal tegen de hand/arm krijgt - zelfs al gebeurt dat helemaal onvrijwillig en is de arm tegen het lichaam - en daarop ontstaat een doelpunt of scoringskans, dan wordt dit altijd aanzien als handspel. Deze instructie wordt in België al toegepast sinds de play-offs en in de rest van Europa sinds het begin van dit seizoen. De VAR had de ref naar het scherm moeten roepen en hem het beeld vanachter het doel moeten tonen. Vervolgens had het doelpunt afgekeurd moeten worden." (VH)

