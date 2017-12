"283.000 euro ingezameld. Als het erop aankomt, wint solidariteit altijd" Nummer 26 en 27 in onze Top 100: Johan Swinnen en Hannelore Vens Dietert Bernaers

00u00 0 Hannelore Vens en Johan Swinnen. De Krant Hij ging lopen voor het goede doel, zij kan weer lopen dankzij het goede doel. Hun levens mogen dan totaal verschillen, de parallellen tussen Hannelore Vens (27) en Johan Swinnen (52) zijn onmiskenbaar. Dat ze vlak na elkaar én vrij hoog eindigen in onze Top 100, mag dan ook niet verbazen: allebei raakten ze Vlaanderen midscheeps in het hart.

Hannelore leerden we kennen in 'Over Winnaars' (VTM) van Koen Wauters. Daarin vertelde de jonge vrouw hoe ze drie jaar geleden haar benen verloor toen ze op het perron flauwviel en onder een trein terechtkwam. Om te laten zien dat je ook met zo'n handicap nog grote drempels kunt overwinnen in het leven, klom ze op protheses naar Machu Picchu: een prestatie die getuigde van een enorme mentale kracht.

Kankeronderzoeker Johan Swinnen verbaasde ons dan weer door in het najaar vanuit Leuven naar Santiago de Compostela te lopen. Elke dag twee marathons, 32 dagen na elkaar, in totaal goed voor zo'n 2.400 kilometer. "Klein bier in vergelijking met de strijd die sommige kankerpatiënten, zoals mijn eigen zoon Pieter (20), dagelijks moeten voeren", zei hij achteraf.

