€275.000 zonder veel marge om te onderhandelen

25 mei 2019

De mening van de makelaar: Makelaar Yves Deleyn van Immo Yves ging ter plaatse langs voor een schatting. "Dit is een voorbeeld van een geslaagde verbouwing die intussen al even achter de rug ligt. Sindsdien zijn er nog een aantal zaken vernieuwd, zoals de badkamer en de vloeren op de verdieping. Het huis werd ook een stuk uitgebreid, wat beneden een aangename woonkamer met een mooie open keuken opleverde. Door de aanwezigheid van een kapsalon lijkt de groep kopers op het eerste gezicht beperkt. Je kan hier inderdaad de combinatie van wonen met een eigen zaak voortzetten, maar wie door de bestaande situatie heen kan kijken, zal merken dat het kapsalon makkelijk omgevormd kan worden tot een extra leefruimte of een fraai bureau voor een thuiswerker."

