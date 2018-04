€271 zuivel kopen we elk jaar 28 april 2018

De Vlaming koopt jaarlijks voor zo'n 271 euro aan zuivelproducten. Vooral kaas is in dat lijstje populair (110 euro), gevolgd door yoghurt (29 euro) en melk (28 euro). Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Vooral gezinnen met kinderen kopen het meeste zuivel (44%). De Belg koopt ook weer wat meer melk. 83% is er dan ook van overtuigd dat je het standaard in de koelkast moet hebben. Terwijl we in 2008 nog 45,1 liter melk dronken, was dat in 2016 maar 38. Nu staat de teller weer op 38,5 liter. Vooral halfvolle melk is populair, met een aandeel van 65%. Biomelk wint terrein en klimt van 1,4% in 2008 naar 2,9% in 2017.