€27 miljoen voor 3.000 extra plaatsen in de klas

05 september 2019

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert 27 miljoen euro in 3.000 extra plaatsen in de klas. Concreet gaat het om 2.408 plaatsen in het secundair onderwijs en 617 plaatsen in het basisonderwijs. "Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen. De voorbije jaren hebben we al twee keer 150 miljoen euro vrijgemaakt voor tientallen projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We steken nu nog een tandje bij met een extra investering", zegt Crevits.

