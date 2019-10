Exclusief voor abonnees €264.000 voor Originele 'Kuifje'-tekening, maar er was op meer gehoopt 14 oktober 2019

Een originele Kuifje-tekening van de Belgische striptekenaar Hergé is vrijdagavond in Parijs onder de hamer gegaan voor 264.000 euro. De tekening in Chinese inkt toont Kuifje in traditioneel Schotse kledij tegenover de gorilla uit het album 'De Zwarte Rotsen'. Hergé maakte de tekening in 1938 voor 'Le Petit Vingtième', de wekelijkse jeugdbijlage bij de Belgische krant 'Le Vingtième Siècle', waarin de eerste avonturen van Kuifje werden gepubliceerd. De prijs voor de tekening was eigenlijk hoger geschat, tussen 270.000 en 300.000 euro. Het gaat om klein bier vergeleken met de vele veilingrecords die Hergé al gevestigd heeft. Zo bracht in mei 2014 bij een veiling in Parijs een exclusieve dubbele pagina 2,65 miljoen euro op.

