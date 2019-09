Exclusief voor abonnees "25.000 euro boete, slechts 1 punt en rood: da's veel" Charleroi-directeur 30 september 2019

Algemeen directeur van Charleroi Pierre-Yves Hendrickx uitte na afloop zijn ongenoegen via een berichtje: 'Een boete van 25.000 euro... 1 punt in plaats van 3... En Ilaimaharitra geschorst voor de thuismatch tegen Anderlecht... Dat is veel voor één match... Het reglement moet dringend worden bijgeschaafd... Als club zal je nooit iedereen kunnen controleren.'

