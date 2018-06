€ 239.157 ingezameld voor Vlaamse natuurgebieden 25 juni 2018

Expeditie Natuurpunt heeft 239.157 euro ingezameld voor natuurgebieden in Vlaanderen - een record. Het voorbije weekend doorkruisten 270 deelnemers de Vlaamse natuur per kano, te fiets of te voet. Op hun tocht zamelden ze geld in voor hun favoriete natuurgebied. 70 teams organiseerden onder meer spaghetti-avonden, cocktailfeestjes, sneukeltochten, yogasessies, vertelavonden, quizzen en één team organiseerde zelfs een diner midden in de natuur. Dat is allemaal hard nodig: natuur aankopen en herstellen kost handenvol geld. Het was de derde keer dat Natuurpunt zo'n expeditie heeft georganiseerd. De voorbije twee jaren leverde de sponsortocht in totaal al 310.035 euro op.