"€ 220.000 is correcte vraagprijs" JOUW HUIS GESCHAT | Gerenoveerd appartement in Lint 01 februari 2020

00u00 0

De mening van de makelaar: Ivan Charon van VB & Partners ging ter plaatse langs voor een schatting. "De eigenaars kochten het appartement twee jaar geleden voor 189.000 euro. Niet meteen een koopje, als je weet dat er in de loop der jaren in hetzelfde gebouw flats verkocht werden tussen de 150.000 en 170.000 euro. Máár: die waren niet gerenoveerd, terwijl dit grotendeels vernieuwd was. Door de muur tussen de donkere inkom en leefruimte af te breken en de keuken bij de woonkamer te betrekken, werd alles opener en lichtrijker. Vorig jaar is ook de badkamer aangepakt: het bad ruimde plaats voor een inloopdouche en er kwam een dubbel wasmeubel."

