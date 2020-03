Exclusief voor abonnees "2020 wordt moeilijk" En de Ronde? 26 maart 2020

Wordt de Ronde van Vlaanderen in 2020 nog gereden? In Kluisbergen, waar de renners de Oude Kwaremont en de Paterberg bedwingen, is burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) realistisch: "Het wordt moeilijk. We hebben er voorlopig geen zicht op hoe het coronavirus zal evolueren. Of de Ronde dit jaar nog gereden kan worden, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar als je ziet hoeveel maanden voorbereiding eraan voorafgaan, dan denk ik dat het moeilijk wordt." (LDO)