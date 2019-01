"2018 beste begrotingsjaar sinds 2007" 03 januari 2019

Het ziet ernaar uit dat de Belgische begroting in 2018 het beste resultaat sinds 2007 neerzet. Dat schrijft 'De Tijd' op basis van voorlopige cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Op basis van de eerste drie kwartalen is er een klein begrotingsoverschot van 0,35% van het bruto binnenlands product (bbp). In dezelfde periode in 2017 was er een tekort van 0,9%. Voor heel 2018 is nog niet bekend of er een begrotingsoverschot of -tekort zal zijn: de INR-cijfers voor het vierde kwartaal zijn nog niet bekend. Toch ziet 'De Tijd' een veel beter resultaat dan verwacht - zelfs het beste resultaat sinds 2007 toen een overschot van 0,2% werd opgetekend. Dankzij de regeringsmaatregel om de boetes op te trekken voor bedrijven die weinig of geen voorafbetalingen doen, kwamen er in 2018 enkele miljarden meer aan vennootschapsbelasting binnen. Kanttekening: omdat bedrijven hun belasting maar één keer moeten betalen, dreigen de inkomsten uit vennootschapsbelasting in 2019 fors terug te vallen.

