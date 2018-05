"20 jaar geleden namen ministers ontslag" 29 mei 2018

In Antwerpen is gisteravond een wake gehouden voor Mawda. 120 mensen, onder wie heel wat politici uit de linkervleugel, woonden die bij. Met kinderkleding, kaarsen, een gedicht en een lied werd de kleuter herdacht. "We houden deze wake uit medeleven met de ouders en ook uit protest", zegt Ciska Hoet. "Twintig jaar geleden, toen Semira Adamu stierf bij een gedwongen repatriëring, namen ministers nog ontslag. In plaats van sereen te reageren op de dood van Mawda, wijzen beleidsmakers nu met een beschuldigende vinger naar de ouders. Dit is onze manier om te zeggen dat wij niet akkoord zijn."

