"20 graden in februari: dat heb ik in 95 jaar nooit meegemaakt" Oudste klimaatjongere van het land 26 februari 2019

Vijf achterkleinkinderen heeft gepensioneerd hoogleraar Alexander Karel Evrard (95) uit Gent. Het is voor hén dat hij meeloopt in het klimaatprotest. "Mijn tijd zal het nog wel duren, dat weet ik ook. Hier zeggen ze: 'Achter ons trekken ze de ladder op', maar dat vind ik een te gemakkelijke houding. Egoïstisch ook." En dus ging hij zondag mee de straat op, met zijn bord 'Derde leeftijd steunt jeugd'. "Ik wil geen doemdenker worden, maar elke realist ziet toch dat er iets niet klopt? Kijk nu eens rond: het is februari en het is 20 graden in de zon. Het lijkt wel mei. Dat heb ik in 95 jaar nooit meegemaakt, hoor."

