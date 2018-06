€ 20.000 voor hotelletje met stripteasepaal en spiegels aan plafond Provincie sponsort de liefde 21 juni 2018

De provincie West-Vlaanderen heeft een hart voor ondernemen: toerismebedrijf Westtoer heeft 20.000 euro geïnvesteerd in een nieuw, 'innovatief' hotel in Schore (Middelkerke). Doel van het 'liefdeshotel' - dat ook voor enkele uurtjes geboekt kan worden - is koppels de kans te geven elkaar "in alle rust te herontdekken", zegt de uitbaatster van Domaine 10. "Maar noem het vooral géén rendez-voushotel", zegt Stéphanie Van Den Heuvel (43). Nochtans staat er een paal bij het bed, hangen er spiegels aan het plafond en zie je op tegeltjes inspiratie voor standjes die je kan uitproberen. "Het is eens iets anders dan de slaapkamer thuis. Bovendien zijn kinderen niet toegelaten. Bij het horen van het knetterende haardvuur moet de romantiek oplaaien. Hier vinden paartjes weer balans."

