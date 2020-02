Exclusief voor abonnees "2 maart enige optie voor Virton- Beerschot" 25 februari 2020

Kalendermanager Nils Van Brantegem heeft maandag toelichting gegeven bij de keuze voor maandag 2 maart als datum om de nietig verklaarde match tussen Virton en Beerschot te herspelen. De optie om de slotspeeldag in 1B te verplaatsen, werd bestudeerd. "Maar tijdens de krokusvakantie kan dat niet. Er moeten twee volledige rustdagen tussen de wedstrijden zitten. Beerschot speelde op zondag, dus was het niet mogelijk om Virton-Beerschot af te werken voor de 28ste speeldag", aldus Van Brantegem. De Geschillencommissie verklaarde het bewuste competitieduel vorige vrijdag nietig. Aanleiding was de controversiële winninggoal, die als een inbreuk op de spelregels werd beoordeeld. De Pro League liet daarop weten dat de replay op maandag 2 maart zal plaatsvinden. Vlak na de slotspeeldag in 1B dus, tot ergernis van Westerlo. Beerschot kan die replay immers aanvatten met voorkennis van de resultaten van de 28ste speeldag.

