Exclusief voor abonnees +2% Loonkost in België minder gestegen dan Europees gemiddelde 14 september 2019

00u00 0

De loonkost in België lag in het tweede kwartaal 2% hoger dan een jaar eerder, maar steeg minder snel dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Terwijl in België de loonkost met 2% toenam op jaarbasis, steeg de loonkost in de eurozone gemiddeld 2,7% en in de hele EU met 3,1%. De Belgische loonkost steeg ook minder snel dan in buurlanden Duitsland (3,2%) en Nederland (2,3% ). De sterkste stijgingen van de lonen in het tweede kwartaal werden genoteerd in Roemenië (12,4%), de kleinste in Portugal (0,9%).

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis