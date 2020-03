Exclusief voor abonnees '2 Corona's kopen, 1 Mort Subite gratis': Delhaize voert actie snel weer af 04 maart 2020

Humor op z'n Belgisch: in een Shop & Go van Delhaize aan de Brusselse Louizalaan bedachten de personeelsleden een ludieke actie op de bierafdeling. De promo '2 Corona's kopen, 1 Mort Subite gratis' was evenwel van korte duur, want op de hoofdzetel van Delhaize vonden ze de grap allesbehalve geslaagd. "Dit is niet de algemene visie die Delhaize vertegenwoordigt. Wij hebben gevraagd om deze actie stop te zetten en de communicatie te verwijderen", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Wij nemen het coronavirus zeer serieus. Dergelijke acties stralen af op ons merk en op de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover ons personeel en de 5 miljoen klanten die wekelijks onze winkels bezoeken."

