€2,7 miljoen fraude bij thuisverplegers 18 augustus 2018

Inspecteurs van het Riziv hebben vorig jaar voor ruim 2,7 miljoen euro fraude blootgelegd bij thuisverplegers. Dat is bijna 1 miljoen euro meer dan in 2016 en is goed voor meer dan de helft van de fraude in de hele gezondheidszorg. Eén op de drie van de 108 onderzochte dossiers bleek niet in orde. Thuisverplegers sjoemelen door prestaties aan te rekenen die niet zijn uitgevoerd, of door een patiënt op papier hulpbehoevender te maken om zo meer geld op te strijken. Toch gaat het niet altijd om moedwillig frauderen, klinkt het bij beroepsvereniging VBZV: voor verschillende soorten verzorging bestaat geen code en dus moeten thuisverplegers dan een foutieve code ingeven "om toch vergoed te worden". Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V), die de cijfers opvroeg, vindt dat fraudeurs strenger gestraft moeten worden. "Nu krijgen ze een boete die maximaal 200 procent bedraagt van het gefactureerde bedrag", zegt ze in de Mediahuis-kranten.

