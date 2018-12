€2.150 voor nachtje rusthuis 05 december 2018

00u00 0

Woonzorgcentra zijn duur, maar Lucia Foubert (75) moest toch even slikken toen ze een factuur kreeg voor de kortstondige opname van haar man in het rusthuis Wissekerke in Kruibeke. De man verbleef er vlak voor zijn dood welgeteld één nacht. Omdat de kamer echter werd vrijgehouden tot na zijn overlijden moet Lucia nu 2.150 euro ophoesten. "Het ziekenhuis had druk uitgeoefend om mijn man over te brengen naar een rusthuis, wat ook gebeurde op 11 juni", vertelt ze. "Maar hij hoorde daar niet thuis, de volgende ochtend is een ambulance hem al komen ophalen. Vier dagen later is hij in het ziekenhuis overleden. De enige korting die ik kreeg, was voor het niet-gebruik van incontinentiemateriaal. Ik betaal dus voor zorg en eten die mijn man nooit heeft gekregen." Volgens het OCMW zijn de regels gevolgd en is de kamer in rekening gebracht omdat ze niet vrij was voor andere cliënten. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN