€180 voor enkeltje naar New York 00u00 2

Voor amper 180 euro naar New York vliegen: in Nederland kan het vanaf mei met de Noorse lowcoster Norwegian Air. Die zal vier non-stopvluchten per week aanbieden tussen Schiphol en de JFK-luchthaven in New York. De Noren zijn een flink stuk goedkoper dan het Nederlandse KLM, waar u zowat 400 euro betaalt voor een enkeltje naar New York - mét tussenstop. Kenners verwachten dan ook een nieuwe prijzenslag. "180 euro voor een enkel ticket is echt een bodemtarief", zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde. "Mogelijk komt daarop een reactie van andere maatschappijen. Norwegian Air, met zetel in Oslo, is een relatief nieuwe speler in de luchtvaart en voert sinds 2002 een agressieve prijzenpolitiek."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee